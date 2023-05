Amtsgericht Ebersberg Prozess gegen Klima-Aktivisten nach Protest gegen IAA

Am Amtsgericht Ebersberg beginnt am Mittwoch (8.30 Uhr) der Prozess gegen Klimaaktivisten, die sich aus Protest gegen die Automesse IAA von einer Autobahnbrücke abgeseilt haben. Die Staatsanwaltschaft wirft drei Frauen und einem Mann Nötigung in 192 Fällen vor. Sie sollen im September 2021 192 Menschen an der Weiterfahrt gehindert haben, weil die Autobahn 94 bei Poing gesperrt werden musste, nachdem zwei der Frauen sich von der Autobahnbrücke abgeseilt hatten.

dpa