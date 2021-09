Anzeige

Prozesse Prozess gegen mutmaßliche IS-Terroristin: Plädoyers geplant Nach rund zweieinhalb Jahren geht der Strafprozess gegen die IS-Rückkehrerin und Terrorverdächtige Jennifer W.

Mail an die Redaktion Eine Statue der Justitia mit einer Waage und einem Schwert in ihren Händen. Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild

München.auf die Zielgerade. Das Oberlandesgericht München wird entscheiden müssen, ob die junge Frau aus Lohne in Niedersachsen wegen Mordes durch Unterlassen, Mitgliedschaft in einer Terrororganisation und Kriegsverbrechen verurteilt wird. Für den heutigen Tag (9.30 Uhr) erwartet das Gericht - wenn keine Anträge der Verteidigung mehr dazwischen kommen - das Plädoyer der Bundesanwaltschaft.

Jennifer W., die nach eigener Aussage in den Irak gereist war, um dort einen Kämpfer der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) zu heiraten, soll dabei zugesehen haben, wie ein kleines, jesidisches Mädchen ungeschützt in praller Sonne verdurstete.

