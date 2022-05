Beleidigung Prozess gegen Unterfrankens Bezirkstagspräsidenten im Juli

Unterfrankens Bezirkstagspräsident Erwin Dotzel muss sich am 14. Juli wegen Beleidigung vor dem Amtsgericht Obernburg verantworten. Es ist nur ein Verhandlungstag anberaumt, ein Urteil könnte am selben Tag erfolgen, wie eine Gerichtssprecherin am Dienstag sagte. Als Zeuge geladen sei nur der mutmaßliche Geschädigte.

dpa