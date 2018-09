Kriminalität

Prozess: Mann soll Freundin umgebracht und verbrannt haben

Rund ein Jahr nach dem Fund einer verkohlten Frauenleiche an einem Badesee bei München beginnt heute der Mordprozess gegen den Freund der Toten. Der 33-jährige Geschäftsmann soll seine aus Leizig stammende Lebensgefährtin im Streit im gemeinsamen Münchner Reihenhaus erdrosselt, ihre Leiche dann im Keller deponiert und danach am Feringasee verbrannt haben. Nach der Tat ging er laut Anklagebehörde mit seiner Geliebten aus, am nächsten Tag fuhren die beiden nach Neuschwanstein.