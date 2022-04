Anzeige

dpa

Mail an die Redaktion Eine Statue der Justitia hält eine Waage und ein Schwert in der Hand. Foto: Arne Dedert/Arne Dedert/dpa/Symbolbild

München.Rund ein halbes Jahr nach teils heftigen Protesten gegen die Automesse IAA Mobility in München werden einige der Aktionen nun zum Fall fürs Gericht. Am Dienstag (14.30 Uhr) startet am Amtsgericht München ein Prozess gegen drei Teilnehmer des „Klimacamps“, das damals als Protestaktion während der Ausstellung stattfand. Auf der Fläche, auf der üblicherweise das Oktoberfest gefeiert wird, versammelten sich damals Hunderte Aktivisten.

Den beiden Männern und einer Frau, die nun angeklagt sind, wird vorgeworfen, am 3. September 2021 fünf Plakate mit einem Porträt von Abdullah Öcalan an einem Bauzaun aufgehängt zu haben. Öcalan ist der Gründer der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK. Die drei „Klimacamp“-Teilnehmer sind wegen Verstoßes gegen das Vereinsgesetz angeklagt.

Der Prozess ist der erste von drei zu dem Komplex der IAA-Proteste, die nach Angaben eines Gerichtssprechers derzeit beim Amtsgericht München terminiert sind; einige Verfahren sind bereits abgeschlossen. Insgesamt hatte die Staatsanwaltschaft München I Ermittlungen bislang gegen „eine niedrige zweistellige Zahl“ von Teilnehmern an Protesten gegen die IAA eingeleitet. Ein Ermittlungsverfahren wegen Nötigung gegen mehrere Beschuldigte, die sich von Autobahnbrücken abgeseilt hatten, ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft noch nicht abgeschlossen.