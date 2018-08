Kunst

Prozess um angeblich ruinierte Öl-Gemälde: Entscheidung naht

Hat ein Restaurator vier Öl-Gemälde mit seiner Arbeit ruiniert? In dem Zivilprozess vor dem Oberlandesgericht München will der Senat heute eine Entscheidung verkünden. Unter den Gemälden ist auch ein Bild des berühmten Malers Carl Spitzweg (1808-1885). Der Betreiber einer Kunstgalerie wirft dem Restaurator vor, die Bilder teilweise erheblich beschädigt zu haben, und fordert Schadenersatz. Der Beklagte weist die Vorwürfe zurück. Die Bilder seien schon vorher in einem schlechten Zustand gewesen, hatte sein Anwalt bei einem früheren Verhandlungstermin gesagt.