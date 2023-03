Justiz Prozess um Dreifachmord: Verteidigung fordert Freispruch

Im Prozess um einen mutmaßlichen Dreifachmord von Starnberg gegen zwei Männer fordert die Verteidigung des einen Angeklagten Freispruch für ihren Mandanten. Er habe „weder die Tat geplant noch Tatvorbereitungen getroffen“, hieß es im Plädoyer seiner Verteidiger am Donnerstag vor dem Landgericht München II. „Eine Mittäterschaft ist also ausgeschlossen, auch wenn es sich die Staatsanwaltschaft noch so sehr wünscht.“

dpa