Prozesse

Prozess um Freiheitsberaubung: Plädoyers und Urteil erwartet

In einem komplexen Prozess um Freiheitsberaubung gegen einen 33-Jährigen werden am heutigen Donnerstag (14.30 Uhr) in München die Plädoyers und das Urteil erwartet. Der Angeklagte soll 2015 eine Frau mehrfach mit dem Tod bedroht, genötigt und körperlich verletzt haben. Im September soll er die 24-Jährige gezwungen haben, ihn von Dachau nach Salzburg zu fahren. Dabei habe er das Opfer mehrfach verletzt. Erst nachdem sie ihm eine Beziehung versprochen habe, sei der Mann wieder mit der Frau nach Deutschland gefahren und habe sie in der Nähe von München freigelassen.