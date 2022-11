Oberlandesgericht Prozess um ICE-Messerstecher-Attacke: Zeugen belastet

Nach der blutigen Messerattacke auf Reisende in einem ICE von Passau nach Nürnberg haben am Donnerstag im Prozess gegen den mutmaßlichen Täter zahlreiche Augenzeugen ausgesagt. Mehrere der damals Anwesenden berichten vor dem Oberlandesgericht München von ihren andauernden psychischen Belastungen, ausgelöst durch die blutige Attacke vor einem Jahr. „Ich war in Therapie, konnte lange nicht arbeiten“, sagte etwa eine 18-Jährige. Zugfahren könne sie seit dem Vorfall nicht mehr. Eine andere Zeugin sprach von Schlafstörungen und Panikattacken.

dpa