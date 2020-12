Handel Prozess um Käpt'n Iglo: Urteil in München erwartet

In einem Prozess um eine der bekanntesten Werbefiguren Deutschlands will das Landgericht München heute sein Urteil verkünden: Der Fischstäbchenhersteller Iglo will dem Konkurrenten Appel Feinkost verbieten, mit einer ähnlichen Werbefigur im Seemannslook Werbung zu machen.