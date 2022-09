Gericht Prozess um Mord an 67-Jähriger beginnt

Am Landgericht München I beginnt heute (9.30 Uhr) der Prozess um den Mord an einer wohlhabenden Münchnerin. Angeklagt ist der Vater eines Untermieters der 67-Jährigen. Der Mann aus Bosnien-Herzegowina soll extra aus seiner Heimat nach München gereist sein, um die Frau zu bestehlen. Von seinem Sohn wusste er nach Angaben der Staatsanwaltschaft, dass sie immer viel Bargeld im Haus hatte. Am ersten Weihnachtstag 2020 soll er dann bei ihr eingebrochen sein. Als er die Hausbesitzerin dort antraf, soll er sie getötet haben. Eine Untermieterin fand ihre Leiche zwei Tage später.

dpa