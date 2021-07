Anzeige

Prozesse Prozess um mutmaßlich illegales Rennen von Motorradfahrern Nach einem tödlichen Unfall bei einem möglichen Rennen in Unterfranken müssen sich zwei Motorradfahrer am Dienstag (9.

Merken

Mail an die Redaktion Ein beschädigter Motorradhelm liegt nach einem schweren Verkehrsunfall auf einer Straße. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/archivbild

Obernburg am Main.00 Uhr) vor dem Amtsgericht Obernburg am Main verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft den 20-Jährigen vor, am 29. Mai 2020 ein verbotenes Rennen durchgeführt zu haben, bei dem ein Mann starb.

Die damals 19-Jährigen sollen bei Kirchzell (Landkreis Miltenberg) mit mehr als 170 Stundenkilometern über eine Kreisstraße gerast sein. Ein Rennteilnehmer geriet den Ermittlungen zufolge nach einem Überholmanöver in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er mit dem 24-Jährigen, der den Unfall nicht überlebte. Von dem mutmaßlichen Rennen soll es Bilder und Videos geben, die unter anderem mit einer Helmkamera angefertigt wurden.

Die Ermittlungen ergaben, dass die beiden Fahrer zu einer fünfköpfigen Gruppe gehörten, die sich zu einem Rennen verabredet haben soll. Zwei weitere Männer sollen vom Straßenrand aus Aufnahmen gemacht haben. Der 24-Jährige fuhr demnach in dem Moment die Strecke in die andere Richtung, als sich die zwei Angeklagten gerade duellierten.

Seit Oktober 2017 gelten illegale Auto- und Motorradrennen nicht mehr als Ordnungswidrigkeit, sondern als Straftat. Seitdem kann schon die Teilnahme mit bis zu zwei Jahren Haft geahndet werden.

Für den Prozess vor einem Jugendschöffengericht ist nur ein Verhandlungstag angesetzt. Das Urteil könnte bereits am Dienstag gesprochen werden.

© dpa-infocom, dpa:210712-99-356184/2