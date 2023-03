Staatsanwaltschaft Prozess um Starnberger Dreifachmord neigt sich Ende zu

Im Prozess um einen Dreifachmord in Starnberg könnte am Montag das Urteil fallen. Für den Morgen (9.15 Uhr) sind die Plädoyers der Verteidiger des Hauptangeklagten geplant. Am Nachmittag könnte das Landgericht München II nach rund anderthalb Jahren dann das Urteil sprechen. Die Staatsanwaltschaft hat hohe Jugendstrafen wegen Mordes für die beiden 21 und 22 Jahre alten Angeklagten gefordert. Sie sprach sich in ihrem Plädoyer für jeweils 13 Jahre und sechs Monate Haft aus und den Vorbehalt der Sicherungsverwahrung.

