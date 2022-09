Justiz Prozess um Starnberger Morde zieht sich weiter hin

Der Prozess um einen mutmaßlichen Dreifachmord in Starnberg zieht sich weiter hin. Das Landgericht München II kündigte am Freitag weitere Verhandlungstermine an. Damit könnte der Prozess, der schon seit über einem Jahr läuft, sich in den Februar 2023 ziehen.

dpa