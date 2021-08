Anzeige

Prozesse Prozess um tödlichen Unfall: „Fahrer beschleunigte stark“ Der Autofahrer kam genervt von einer Tankstelle und gab Gas. Mit bis zu 82 Kilometern pro Stunde war er in Berlin-Mitte unterwegs. Bis es zu einer tödlichen Kollision mit einem Fußgänger kam. Nun wird der Unfall vor Gericht aufgerollt.

Merken

Mail an die Redaktion Eine Statue der Justitia hält eine Waage und ein Schwert in der Hand. Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Berlin.Er soll am Steuer eines hochmotorisierten Autos in Berlin-Mitte viel zu schnell gewesen sein und einen tödlichen Unfall verursacht haben: Rund zweieinhalb Jahre nach dem Tod eines 26 Jahre alten Fußgängers hat der Prozess gegen den 25 Jahre alten Autofahrer begonnen. Der Angeklagte erklärte am Dienstag vor dem Amtsgericht Tiergarten, er sei „kein passionierter Raser, sondern ein Mensch, der zu schnell gefahren ist“. Die Anklage lautet auf fahrlässige Tötung.

Die Mutter des Opfers, die frühere bayerische Kommunalpolitikerin Stephanie Gräfin Bruges-von Pfuel, saß dem mutmaßlichen Raser nun als Nebenklägerin gegenüber. Nach dem ersten Prozesstag verließ sie den Gerichtssaal schweigend. Mit einem Urteil wird am morgigen Mittwoch gerechnet.

Der 25-Jährige soll am 20. März 2019 gegen 19.30 Uhr im Stadtteil Mitte mit einer Geschwindigkeit von bis zu 82 Kilometern pro Stunde gerast sein. Er habe den 26-Jährigen angefahren, als dieser die Chausseestraße überqueren wollte. „Er fuhr stark beschleunigend in die Linksspur“, heißt es in der Anklage. „Nach Abbremsung kam es mit mindestens 67 km/h zur Kollision.“ Der Fußgänger sei gegen die Frontscheibe des Autos und dann über das Fahrzeugdach in den Gegenverkehr geschleudert worden.

Der Mann erlag eine Woche später seinen schweren Verletzungen. Laut Staatsanwaltschaft wäre der Unfall bei Einhaltung der dort zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 Kilometern pro Stunde vermeidbar gewesen.

Der Angeklagte erklärte über seinen Anwalt weiter, er sei im Auto eines Freundes unterwegs gewesen, um Medikamente abzuholen. Auf dem Weg sei er über eine Tankstelle gefahren, weil er den Wagen reinigen sollte. Weil keine Box frei war, sei er „genervt und schnell“ abgefahren. Als er in die Chausseestraße einbog, habe er beschleunigt, um auf die Linksabbiegerspur zu kommen. „Im Wagen kam es mir nicht zu schnell vor.“

Der Fußgänger sei plötzlich aufgetaucht und müsse wohl gerannt sein, so der mutmaßliche Raser. „Ich fragte mich, ob er verfolgt wird.“ Zudem sei er selbst durch den Gegenverkehr geblendet worden. Er habe den Zusammenstoß nicht verhindern können. Seit dem Unfall sei er „nicht mehr der gleiche Mensch“ und in Therapie.

Ein technischer Gutachter erklärte, der Fußgänger habe die Straße zwischen zwei geparkten Wagen betreten und zügig „in einem Joggingtempo“ überqueren wollen. Er habe zuvor nach links und rechts geschaut. Die Sicht sei gut gewesen. Der Angeklagte sei mit einem 455 PS starken Wagen unterwegs gewesen. „Der Fahrer kam von einer Tankstelle und beschleunigte stark.“ Der Fußgänger müsse noch eine „zurückweichende Bewegung“ gemacht haben.

© dpa-infocom, dpa:210823-99-940868/7