Schweinfurt Prozess um Tötung von Radfahrer beginnt im September

Der Prozess um den gewaltsamen Tod eines Radfahrers in Unterfranken beginnt am 27. September. Das Landgericht in Schweinfurt habe die Anklage zugelassen, teilte ein Sprecher am Mittwoch mit. Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden mutmaßlichen Haupttätern Mord vor. Ein dritter Mann ist wegen Beihilfe zum Mord angeklagt.

dpa