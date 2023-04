Ermittlung Prozess um umstrittenes Söder-Graffito

Der Prozess um ein umstrittenes Graffito, das den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) in einer Art SS-Uniform gezeigt haben soll, geht wohl in eine neue Runde. Der 39 Jahre alte Urheber des Bildes hat Rechtsmittel gegen ein Urteil des Amtsgerichtes Nürnberg eingelegt, das eine Geldstrafe in Höhe von 2700 Euro vorsieht. Das teilte die Nürnberger Justizpressestelle am Mittwoch mit. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung berichtet.

dpa