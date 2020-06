Anzeige

Freizeit Prozess um Unfall bei Seifenkistenrennen Nach einem Unfall bei einem Seifenkistenrennen muss die Stadt Thannhausen (Landkreis Günzburg) voraussichtlich nicht mit Konsequenzen rechnen.

München.Das Oberlandesgericht (OLG) München erkannte am Donnerstag „keine groben Versäumnisse“ am Sicherheitskonzept für das 2018 durchgeführte Rennen. Vielmehr habe die Aussage eines Zeugen auf eine „akribische Arbeitsweise“ im Zusammenhang mit den Sicherheitsvorkehrungen hingedeutet. Das endgültige Urteil soll am 16. Juli verkündet werden.

Ein Mann hatte die Stadt als Veranstalter des Seifenkistenrennens verklagt, weil eine damals sieben Jahre alte Teilnehmerin von der Strecke abkam und ihn anfuhr. Laut dem Kläger hatte der Veranstalter für das Rennen im Juni 2018 keine ausreichenden Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Das Landgericht hatte die Klage in vorheriger Instanz abgewiesen, dagegen legte der Kläger Berufung ein.