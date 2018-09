Prozesse

Prozess um verbrannte Leiche: Angeklagter gesteht Tötung

Ein 33-Jähriger hat vor dem Landgericht München I gestanden, seine aus Leizig stammende Freundin getötet und ihre Leiche an einem Badesee verbrannt zu haben. „Ich kann auch ein Jahr danach nicht fassen, was passiert ist“, las er am Montag aus einer vorbereiteten Erklärung vor. „Ich verabscheue mich selbst.“ Er wünsche sich, die Tat ungeschehen zu machen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Mord vor, der Angeklagte bestritt aber, dass er seine Freundin töten wollte. Es sei „keine Absicht“ gewesen, sondern „ein schreckliches Unglück“.