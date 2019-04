Banken Prozess wegen Anlagebetrugs in Millionenhöhe beginnt Vier mutmaßliche Betrüger sollen Kapitalanlegern 1,8 Millionen Euro aus der Tasche gezogen haben, indem sie ihnen traumhafte Renditen von bis zu 22 Prozent im Jahr versprachen.

Merken

Mail an die Redaktion Das Gebäude des Landgerichts und der Staatsanwaltschaft in München. Foto: Sven Hoppe/Archivbild

München.Ab heute stehen sie in München vor dem Landgericht II - mit einer mutmaßlichen Komplizin, die wegen Geldwäsche angeklagt ist.

Laut Staatsanwaltschaft hatten die Angeklagten ab 2004 angeblich todsichere Anlagen über kleine Schweizer Firmen wie Discovery Energy oder Cornelius Development vermittelt, bei denen sie zum Teil selbst als Verwaltungsräte firmierten. Die Anleger investierten Summen zwischen 1500 und 100 000 Euro.

„Gier frisst Hirn“, hatte der Rechtsanwalt Andreas Schwarzer, der den Angeklagten Siegfried G. aus dem Landkreis Mühldorf am Inn verteidigt, vor Prozessbeginn gesagt. „Das Geld ist weg.“ Ob G. das Geld von Anfang an für seinen privaten Lebensunterhalt verwenden wollte, ist strittig. Geld sei auch in Solarprojekten versenkt worden. Sein Mandant sehe sich „eher als Opfer“, sagte der Anwalt.

Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten unerlaubte Bankgeschäfte, gewerbsmäßigen Betrug und Geldwäsche vor. Für den Prozess hat das Gericht sechs Verhandlungstage bis 17. Mai angesetzt.