Finanzen Prozessbeginn Steuerbetrug mit Bierimporten Durch eine nur vorgetäuschte Ausfuhr von französischem Bier nach Deutschland soll eine internationale Gruppe europäische Finanzbehörden um über 35 Millionen Euro betrogen haben.

Mail an die Redaktion Blick auf das Landgericht in Würzburg. Foto: Daniel Karmann/Archivbild

Würzburg.Gegen einen 42-jährigen mutmaßlichen Komplizen in Würzburg wird ab heute vor dem Landgericht Würzburg wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung verhandelt.

Die Gruppe soll laut Anklage tausende Lastwagenladungen mit französischem Bier in Schweinfurt gemeldet und versteuert haben, da die Steuer in Deutschland geringer ist. Tatsächlich soll das Bier aber nach Großbritannien exportiert oder in Frankreich verkauft worden sein. Nur einige Wagenladungen wurden der Staatsanwaltschaft zufolge nach Unterfranken geliefert.