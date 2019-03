Ermittlungen Prügelattacke in Amberg: Anklage erhoben Das Amtsgericht prüft derzeit die Vorwürfe gegen vier jugendliche Asylbewerber. Doch der Fall zieht weitere Kreise.

Amberg.Eigentlich wollen sich Polizei und Staatsanwaltschaft am kommenden Montag ausführlich zu den Ermittlungsergebnissen äußern, doch nun sind bereits erste Details durchgesickert: Die Staatsanwaltschaft Amberg hat Anklage gegen die vier jungen Asylbewerber erhoben, die am 29. Dezember 2018 mehrere Personen am Bahnhof und in der Innenstadt tätlich angegriffen haben sollen. Zu den genauen Vorwürfen gegenüber den vier Männern im Alter zwischen 17 und 19 Jahren wollte sich Oliver Wagner, Sprecher der Staatsanwaltschaft noch nicht äußern. Das Amtsgericht Amberg bestätigte am Donnerstagmorgen, dass die Anklage derzeit geprüft werde, eine Entscheidung aber noch ausstehe. Vorsorglich seien aber bereits mehr als 20 Verhandlungstermine zwischen dem 23. April und dem 12. Juli für eine mögliche Hauptverhandlung reserviert worden, sagte Amtsgerichtsdirektor Ludwig Stich der Mittelbayerischen.

Ermittlungen gegen fünfte Person

Nicht äußern wollen sich die Ermittlungsbehörden zu Informationen über einen möglichen fünften Tatverdächtigen, gegen den im Zusammenhang mit der Prügelattacke ebenfalls ermittelt werden soll. Auch hier wird auf die Pressekonferenz am Montag verwiesen.

Polizeipräsident Gerold Mahlmeister hatte bei der jährlichen Pressekonferenz zur Sicherheitslage im Präsidiumsbezirk von einer hohen Zahl von Zeugenbefragungen im Zusammenhang mit Taten in Amberg gesprochen.

Mindestens zwölf Geschädigte

Den vier jungen Männern wird vorgeworfen, zunächst am Bahnhof und einige Zeit später an einem weiteren Tatort in der Innenstadt Passanten wahllos attackiert und verletzt zu haben. Ihnen wird gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Alle vier mutmaßlichen Täter waren alkoholisiert. Um wie viele mögliche Opfer es sich inzwischen handelt, wollten die Ermittlungsbehörden am Donnerstag nicht sagen. Zunächst war wegen zwölf Geschädigten ermittelt worden.

Der Fall hatte bundesweit für Aufsehen gesorgt und heftige Reaktionen hervorgerufen. Das rechte Parteienspektrum hatte den Vorfall zum Anlass genommen, um öffentlichkeitswirksam Stimmung gegen Flüchtlinge zu machen. Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) reiste zu einem Krisengespräch nach Amberg. Oberbürgermeister Michael Cerny (CSU) berichtete damals über verbale Angriffe auf seine Person.

Inzwischen ist einer der Tatverdächtigen ausreisepflichtig und dürfte abgeschoben werden. Sein Asylantrag war vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 2017 abgelehnt worden, was das Verwaltungsgericht Regensburg später bestätigte. Der junge Mann ging vor dem Verwaltungsgerichtshof in Berufung; die lehnte der VGH inzwischen ab. Bei den drei weiteren Angeklagten ist eine Abschiebung dem Innenministerium zufolge zurzeit nicht möglich, wenngleich einer von ihnen bereits seit Februar 2018 ausreisepflichtig ist.

