Jahreswechsel

Prügelei wegen verirrter Silvesterrakete

Eine verirrte Silvesterrakete hat in Neustadt bei Coburg eine Schlägerei ausgelöst. Zwei Männer im Alter von 27 und 40 Jahren gerieten wegen des Raktenbeschusses in der Silvesternacht in einen Streit, der laut Polizei mit den Fäusten ausgetragen wurde.