Internet

Pschierer und Betreiber unterzeichnen Mobilfunkpakt

Mit Fördergeldern in Höhe von 80 Millionen Euro will Wirtschaftsminister Franz Josef Pschierer (CSU) sogenannte weiße Flecken in der Mobilfunkversorgung in Bayern schließen. Dafür wollen die drei Netzbetreiber Telekom, Vodafone und Telefonica bis Ende 2020 rund 1000 neue Sendemasten in Gegenden aufstellen, in denen es bislang keine Versorgung gibt. Allein die Telekom will zudem rund 1200 Standorte aufrüsten. Eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnete Pschierer mit den Betreibern und den kommunalen Spitzenverbänden am Freitag in München.