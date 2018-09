Fussball PSG-Coach Tuchel: Bernat und Choupo-Moting verpflichtet

Merken

Mail an die Redaktion Juan Bernat von Bayern München nach einem Spiel. Photo: Andreas Gebert/Archiv Foto: Andreas Gebert

Paris.PSG-Trainer Thomas Tuchel hat die Verpflichtungen von Juan Bernat vom FC Bayern München und des ehemaligen Bundesliga-Profis Eric Maxim Choupo-Moting bestätigt. Beide hätten am Morgen den Medizincheck bestanden, berichtete der Chefcoach des französischen Fußball-Meisters Paris Saint-Germain am Freitag bei einer Pressekonferenz. Laut „Bild“-Zeitung soll die Ablösesumme für den 25 Jahre alten Bernat bei 15 Millionen Euro liegen. Der Spanier war 2014 vom FC Valencia nach München gekommen und hat 76 Ligaspiele für die Bayern bestritten. Der 29 Jahre alte Choupo-Moting spielte in der Bundesliga unter anderem für Mainz und den FC Schalke 04.