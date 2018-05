Soziales Psychiatriegesetz: Tür wieder geöffnet Das Kabinett hat bereits Änderungen zugesagt. Der Bezirketag fordert weitere Nachbesserungen und stößt nun auch auf Gehör.

von Christine Straßer

Mail an die Redaktion Die Regeln zur Unterbringung im neuen Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz stießen auf massiven Protest. Nun wird der Gesetzentwurf überarbeitet. Dazu werden auch Experten gehört. Foto: Sophia Kembowski/dpa

Regensburg.Die Heilung soll im Mittelpunkt stehen. Das ist das Ziel, das Josef Mederer (CSU), Präsident des Bayerischen Bezirketags, für die Überarbeitung des Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetzes hat. Das Wörtchen Hilfe kam ihm im ersten Entwurf deutlich zu kurz. Am Mittwoch schilderte Mederer in Regensburg, welche Ergänzungen er nach dem Kabinettsbeschluss der Staatsregierung, in dem bereits Änderungen zugesagt wurden, fordert. Denn das Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz wird ein wichtiges Thema sein, wenn der Hauptausschuss des Bezirketags nächste Woche in Regensburg tagt. Der neue Entwurf, der Mitte Juni vorgelegt werden soll, müsse noch um einige Details ergänzt werden, sagte Mederer.

Als Träger psychiatrischer Versorgungskliniken sind die Bezirke von dem neuen Gesetz besonders betroffen. Mederer äußerte sich erleichtert darüber, dass auf die ursprünglich vorgesehene Unterbringungsdatei nun vollständig verzichtet wird. Darin sollten Daten von Menschen, die per Gerichtsentscheid in die Psychiatrie eingewiesen wurden, für mindestens fünf Jahre gespeichert werden.

Wann wird die Polizei informiert?



Der Bezirketag schlägt vor, die Polizei künftig nur dann über die Entlassung eines Patienten zu informieren, wenn dieser zuvor auch von der Polizei vorläufig in der Psychiatrie untergebracht wurde – damit die Beamten die Akte schließen und die Daten löschen können, wie Mederer erläuterte. Zudem fordert der Bezirketag eine Präambel im Gesetz, die dessen Ziele und Anwendungsbereiche erläutert. Ein weiterer großer Kritikpunkt Mederers am ersten Entwurf: Selbstbestimmtheit ist nicht explizit als Einschränkung für Zwangseinweisungen per Gerichtsbeschluss erwähnt. Bliebe das so, könnten psychisch Kranke unter Umständen leichter gegen ihren Willen eingewiesen werden. Deshalb will der Bezirketag, dass eingeschränkte Selbstbestimmungsfähigkeit ausdrücklich im Gesetz als Voraussetzung für eine Zwangseinweisung genannt wird.

Die Pflege-Beratung verbessern Pflegestützpunkte: Eine umfassende, flächendeckende, bürgernahe und neutrale Beratung für alle Aspekte rund um das Thema Pflege ist ein weiteres Ziel, das der Bezirketag auf der Sitzung des Hauptausschusses in Regensburg vorantreiben will. Umgesetzt werden soll es durch Pflegestützpunkte.

Alle Leistungsträger: Vertreter der Krankenkassen, der Kommunen, der Träger der freien Wohlfahrtspflege, der Arbeitsvermittlung sowie von Patienten- und Angehörigenvereinigungen sollen in den Pflegestützpunkten zusammen arbeiten. Noch ist aber nicht klar, wie viel die Umsetzung kosten wird.

Mederer zeigte sich zuversichtlich, dass der überarbeitete Entwurf deutliche Verbesserungen enthalten wird. Seinen Schilderungen zufolge sind Türen nun geöffnet worden, damit sich Experten einbringen können. Bei der neuen Sozialministerin Kerstin Schreyer habe man Gehör gefunden. Im Gespräch mit ihr habe man sich einbringen können. „Die Eckdaten sind mündlich zugesagt und ich hoffe, dass sie umgesetzt werden,“ sagte Mederer. Er bedauerte, dass positive Aspekte des Gesetzes, die es durchaus auch gebe, fast vollständig untergegangen seien. Besonders die geplante Schaffung flächendeckender psychiatrischer Krisendienste hält der Bezirketagspräsident für richtig und wichtig.

Psychiatrischer Krisendienst



Vorgesehen ist eine 24-Stunden-Hotline, um psychisch kranken Menschen eine Erste Hilfe am Telefon anzubieten. Ein kurzfristiger Therapeuten-Termin sowie ein mobiler Krisen- und Rettungsdienst gehörten dazu. Der Freistaat will sich an den Kosten beteiligen. Sieben Millionen Euro seien dafür heuer im Haushalt eingestellt, sagt Mederer. Er sieht aber auch die Krankenkassen in der Pflicht, Geld zu geben, denn durch jede Klinikeinweisung, die vermieden werde, sparen sie Geld. In Oberbayern gibt es den Krisendienst bereits. 20 000 Anrufe habe es 2017 dort gegeben. 1100 davon brauchten aktive Hilfe. Laut Mederer waren 35 Prozent suizidale Notfälle. Lediglich 0,01 Prozent der Anrufer mussten zwangseingewiesen werden. „Zwangseinweisungen müssen die Ausnahme bleiben“, betonte Mederer. Was sich durch die Erfahrungen in Oberbayern bereits zeige: Der Bedarf ist gewaltig.

7,5 Millionen Euro im Jahr kostet der Krisendienst in Oberbayern. Für ganz Bayern ist laut Mederer mit Kosten von rund 22,5 Millionen Euro zu rechnen.

