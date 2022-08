Haßberge Psychisch kranker Mann randaliert nackt mit Eisenstange

Ein psychisch kranker Mann hat am Dienstag in Unterfranken mit einer Eisenstange die Scheiben mehrerer Autos eingeschlagen. Der Mann aus Knetzgau (Landkreis Haßberge) randalierte zuerst in seiner Wohnung und ging anschließend nackt auf die Straße, wie die Polizei mitteilte. Dort soll er sich an allem abreagiert haben, was ihm in den Weg kam. Ein Gartenzaun, eine Holzbank und eine Hausfassade wurden demoliert. Bei mindestens fünf parkenden Autos schlug er die Scheiben ein oder sprang auf die Motorhaube.

dpa