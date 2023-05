Fall aus Siegsdorf Pudelnackt im eigenen Garten arbeiten: Ist das verboten? von Isabel Metzger

Siegsdorf.Bei dem Wetter am Pfingstmontag war es einem Mann in Siegsdorf nicht zu verdenken, dass er sich die Kleider vom Leib riss. Dass er aber um die Mittagszeit pudelnackt in seinem Vorgarten werkelte – dieser Anblick war einem Nachbarn zu viel. Es gab Konsequenzen.

######## ##### #### ### ####### ######## ######### #######

### ### ###### #### ##. ### ####### #### #### ########## ### ########### ####### ### ######### #######, ##### #### ########## ### ####### ## ########## ## ########. ########## #### #### ### ###### ####### #### ########## ### ########## ###### #### ########## ### ########## #######. #### ### ### ##### ### ########### ####### #### ## #### ###### ###########. „### ######### ###### #### ##### #### #########, ##### ### #### ### ### ###### ##### ##### ## ########## ####### ###### ######## ## ###### #######“, ##### ## #### ## ##############. ### ### #### ###### ############ ### ##### ####### #######. ######## ###### ## #### ## ###### ####### ###### ######### ### ####### ##########.

#### #### ## ### #### ## ##### ##### ###########, ### ## ####? „########### #### ## ###“, ######## ### ################# ### ####### ### ############ ######. „## #### ## #### ##### ## ### ####### ####. ### ### ### ## #### ##### ########.“ ########## ##### ### ### ## #### ####### #### ##### ########### ### ###### ##########. ### ### ####### #### #### ##### ### ########### ####### #### ####### #######.

#### ### ####### #### ### ### ########

#### ##### ### ####### ## ###### ##### ### #### ### ### ######## ## ###########. ###### ######## ### ########### ########, #### ### #### ## ######### #### ###### ######, ######### ######### ##### ###### ###### ## ##########. ### ### ## ####### ##### #### ### #####, ### #### ## ###### ###### ######. ### ####### ##### #######, ### ### „####“ ##########.

### ########### ######## ####### ####### ### ####### ############# ######. ### ## ####### ###### ##### ### ##### ### ######### ### ### ####### ########## ############# ######, ############## #### ## #### ## ######## ########### #######. ### ####### ### ####### ######## #### ### ########### ### #### ########## ### ########.