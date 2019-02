Sportartikel Puma-Chef Gulden: „Brexit macht uns unruhig“ Puma-Chef Björn Gulden blickt mit Sorge auf den für Ende März geplanten Ausstieg Großbritanniens aus der Europäischen Union (Brexit).

Mail an die Redaktion Fahnen mit dem Logo des Sportartikelherstellers Puma SE hängen vor dem Hauptsitz des Unternehmens. Foto: Daniel Karmann

Herzogenaurach.„England ist ein wichtiger Markt im Sport, ist ein wichtiger Markt im Fußball“, sagte Gulden am Donnerstag in Herzogenaurach. „Klar, der Brexit macht uns unruhig.“ Puma habe sich bereits auf einen ungeordneten Ausstieg Großbritanniens vorbereitet. Man habe Lieferungen auf die Insel vorgezogen, um gewappnet zu sein. Organisatorisch und logistisch werde auch an Lösungen gearbeitet. „Da muss man am Ball bleiben - niemand weiß genau, was passiert.“ 2019 werde in Europa ein schwierigeres Jahr als in anderen Regionen sein.