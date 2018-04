Sportartikel

Puma hebt nach starkem Jahresstart Prognose leicht an

Der Sportartikelhersteller Puma ist im neuen Geschäftsjahr gut aus den Startlöchern gekommen. Nach ersten Berechnungen stiegen die Umsätze in den ersten drei Monaten um 12 Prozent auf 1,13 Milliarden Euro, wie Puma am Donnerstag mitteilte. Währungsbereinigt entsprach dies einem Plus von 21 Prozent. Der operative Gewinn kletterte um 60 Prozent auf 112 Millionen Euro.