Sportartikelhersteller Puma mit Umsatzsprung im ersten Quartal Der Sportartikelhersteller Puma ist mit deutlichen Zuwächsen ins neue Jahr gestartet. Das Unternehmen habe eine starke Nachfrage verzeichnet, sagte Konzernchef Björn Gulden bei der Vorlage der Zahlen zum ersten Quartal am Mittwoch in Herzogenaurach. Der Umsatz stieg um knapp ein Viertel auf 1,9 Milliarden Euro. Währungsbereinigt betrug das Plus knapp 20 Prozent. Trotz Einschränkungen in der Lieferkette sei es gelungen, „genügend Produkte zu beschaffen, um die steigende Nachfrage teilweise bedienen zu können“, so Gulden.

Mail an die Redaktion Das Logo des Sportartikelherstellers Puma SE. Foto: Daniel Karmann/Daniel Karmann/dpa/Archivbild

Das operative Ergebnis (Ebit) nahm um 27 Prozent auf 196 Millionen Euro zu. Beim Konzernergebnis konnte der Sportartikelhersteller gut 11 Prozent auf 121 Millionen Euro drauflegen. Die Jahresprognose bekräftigte Puma. „Ausgehend von einem so starken ersten Quartal würden wir üblicherweise unseren Ausblick für das Gesamtjahr anheben“, sagte Gulden. Unsicherheitsfaktoren seien jedoch die Coronalage in China, der Krieg in der Ukraine, die weiter angespannte Frachtsituation und der Inflationsdruck.