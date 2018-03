Sportartikel Puma will bis 2022 jährlich um 10 Prozent wachsen Nach dem erfolgreichen Umbau strebt der Sportartikelhersteller Puma für die kommenden vier Jahre ein kräftiges Wachstum an. Ähnlich wie Konkurrent Adidas will die Marke mit dem Raubtierlogo bis 2022 jährlich beim Umsatz währungsbereinigt um 10 Prozent zulegen, wie das Unternehmen am Dienstag auf einer Analystenkonferenz mitteilte. Die Puma-Aktie legte daraufhin deutlich zu.

Merken

Mail an die Redaktion Das Logo von Puma. Foto: Daniel Karmann/Archiv

Herzogenaurach.Beim Gewinn vor Steuern (EBIT) strebt das Unternehmen jährlich etwa zehn Prozent vom Konzernumsatz an. An der erwarteten guten Ertragslage sollen nach Vorstellungen des Puma-Vorstands auch die Anleger profitieren: Beginnend mit dem Geschäftsjahr 2018 will das Unternehmen zwischen 25 und 35 Prozent des Konzernergebnisses als Dividende ausschütten.

Bereits für dieses Jahr kalkuliert der Puma-Vorstand mit einem umsatzbereinigten zehnprozentigen Umsatzplus und einem Anstieg des operativen Gewinns um bis zu einem Drittel auf 305 Millionen bis 325 Millionen Euro. Im Jahr 2017 hatte das Unternehmen seinen Erlös um 14 Prozent auf mehr als 4 Milliarden Euro steigern können. Unter dem Strich blieben Puma 136 Millionen Euro; das Unternehmen hat damit seinen Konzerngewinn im Vergleich zum Jahr 2016 mehr als verdoppelt.