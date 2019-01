Jahreswechsel Pyrotechnik in Hotel gezündet: Gebäudeteile evakuiert

Mail an die Redaktion Das Blaulicht eines Polizeiautos mit Polizei-Absperrband im Vordergrund. Foto: Daniel Karmann/Archiv

München.Die Neujahrsnacht hatten sich die Gäste sicher anders vorgestellt: Weil ein Unbekannter gegen 2.30 Uhr im Gang eines Hotels in München Pyrotechnik zündete, sind zwei Stockwerke evakuiert worden. Rund hundert Menschen konnten aber kurz darauf wieder in ihre Zimmer zurückkehren, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Zuvor vernahmen die Beamten noch mehrere Zeugen. Die Explosion des Feuerwerkskörpers hatte eine Tür und einen Teppich beschädigt sowie den Feueralarm ausgelöst. Wirklich gebrannt hatte es aber nicht.