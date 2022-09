Fußball Pyrotechnik und Pfefferspray beim Unterfranken-Derby

Beim Spiel des 1. FC Schweinfurt 05 gegen die Würzburger Kickers ist es in Schweinfurt zu Ausschreitungen und Polizeieinsätzen gekommen. Noch vor Anpfiff des Unterfranken-Derbys am Freitagabend seien Polizisten von Schweinfurt-Fans bedrängt, beleidigt und mit Gegenständen beworfen worden, teilte die Polizei mit. Die Einsatzkräfte benutzten Pfefferspray, wobei auch ein 13-jähriger Junge in die Pfefferwolke geriet. Schwerer verletzt wurde nach Kenntnisstand der Polizei am Samstagmorgen niemand.

dpa