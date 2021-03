Anzeige

Kriminalität Quad eine U-Bahntreppe hinabgestoßen In Nürnberg haben Unbekannte ein vierrädriges Motorrad gestohlen und es an einem U-Bahnhof die Treppe hinunterrollen lassen.

Die Polizei sucht nach den Tätern, die in Nürnberg ein Quad entwendet haben. Foto: Fabian Strauch/dpa/Symbolbild

Nürnberg.Unbekannte haben in Nürnberg ein Quad gestohlen und eine U-Bahntreppe hinabgestoßen. Die Täter hätten das vierrädrige Motorrad offenbar in der Nürnberger Südstadt gestohlen und es am nahe gelegenen U-Bahnhof Aufseßplatz den Abgang hinunterrollen lassen, teilte die Polizei am Montag mit. An einem Stützpfeiler auf dem Bahnsteig sei das Fahrzeug zum Stehen gekommen. Die Feuerwehr zog das leicht beschädigte Quad am Sonntagabend mit einer Seilwinde nach oben. Der U-Bahnverkehr lief den Angaben zufolge normal weiter. Die Polizei fahndet nun nach den Tätern. (dpa)