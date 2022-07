WBC Qualifikationsturnier zu den World Baseball Classic

Mit den World Baseball Classic (WBC) Qualifiers findet in diesem Jahr vom 16. bis 21. September die Vorrunde zum wichtigsten Baseball-Turnier für Nationalmannschaften in Regensburg statt. „Millionen von Fans in Amerika, Asien und hier in Europa werden die Möglichkeit haben, die besten Spieler der Welt in einem Nationalmannschaftswettbewerb zu sehen“, sagte Jim Small, Präsident der World Baseball Classic, am Freitag in der Regensburger Armin-Wolf-Arena. „Das macht die World Baseball Classic so besonders.“

