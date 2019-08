Leserrezept Quark-Sahne-Torte mit Himbeeren Zutaten: 3 Eier, 1 Prise Salz, 100 g Zucker, 1 Pck. Vanillezucker, 60 g Mehl, 60 g Speisestärke, ½ TL Backpulver,...

Eingesandt von Victoria Inzenhofer aus Obertraubling

Zutaten: 3 Eier, 1 Prise Salz, 100 g Zucker, 1 Pck. Vanillezucker, 60 g Mehl, 60 g Speisestärke, ½ TL Backpulver, 500 g Magerquark, 200 g Schmand, 400 g Sahne, 70 ml Milch, 120 g Zucker, 1 Pck. Vanillezucker, 300 g Himbeeren, 8 Blatt weiße Gelatine, 14 Löffelbiskuits

Zubereitung: Für den Biskuit die Eier trennen. Das Eiweiß mit Salz steif schlagen. Zucker mit Vanillezucker mischen und einrieseln lassen. Die Eigelbe einzeln unterrühren. Das Mehl mit Speisestärke und Backpulver mischen und unterheben. Eine Springform mit Backpapier auslegen und die Masse hineinfüllen. Im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad ca. 25 Minuten backen. Aus der Form lösen und abkühlen lassen. Gefrorene Himbeeren auftauen, frische Himbeeren waschen und abtropfen lassen.

Für die Creme Gelatine in kaltem Wasser einweichen. Sahne steif schlagen. Quark, Schmand, Milch, Zucker und Vanillezucker verrühren. Die Gelatine in einem Topf bei geringer Hitze auflösen. 2 EL der Creme dazugeben, umrühren und in die restliche Creme rühren. Die Sahne unterrühren und zum Schluss die Himbeeren unterheben. Einen Tortenring um den Boden legen. Löffelbiskuits halbieren und am Rand aufstellen. Die Creme hineinfüllen und mindestens vier Stunden kaltstellen. Mit Löffelbiskuitbröseln oder Sahne verzieren.