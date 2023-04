Glücksspiel Quartett aus Oberbayern gewinnt knapp 74 Millionen Euro

Die Suche nach den Besitzern des bisher zweithöchsten Lotterie-Gewinns in Bayern ist zu Ende. Knapp 74 Millionen Euro aus dem Eurojackpot gehen an vier Lotto-Spieler aus Oberbayern, wie Lotto Bayern am Mittwoch mitteilte. Zuvor hatte die Staatliche Lotterie- und Spielbankverwaltung einige Tage nach den Besitzern des anonymen Spielscheins mit den Gewinnzahlen vom 28. März gesucht.

dpa