Musik Queen und Adam Lambert verschieben Tour auf 2021

Mail an die Redaktion Die Band Queen bei einem Auftritt. Foto: Joel Carrett/AAP/dpa/Archivbild

Berlin.Wegen der Corona-Krise werden alle 27 Konzerte um ein Jahr auf Ende Mai bis Anfang Juli 2021 verlegt, wie Veranstalter Live Nation am Dienstag in Frankfurt/Main bekannt gab. Betroffen sind davon auch die drei Auftritte in Berlin (nun 24. Juni 2021), Köln (26.6.) und München (29.6.). Auftakt ist zuvor am 23. Mai in Bologna, Italien. Die Tickets für die laut Mitteilung ausverkaufte „Rhapsody Tour“ sollen ihre Gültigkeit behalten.