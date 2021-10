Anzeige

Volksbegehren Querdenker-Attacke auf den Landtag Landtagspräsidentin Aigner betrachtet mit Sorge „antidemokratische Strömung“. Endet Volksbegehren der Querdenker mit Neuwahl?

Von Christine Schröpf

Merken

Mail an die Redaktion Impfskeptiker wollen per Volksbegehren die Auflösung des Landtags erzwingen. Foto: Keller Damm Kollegen GmbH/dpa

München.Das 22. Volksbegehren nach dem Zweiten Weltkrieg, das nächste Woche im Freistaat an den Start geht, unterscheidet sich von allen anderen: Regierungskritische Corona-Skeptiker und so genannte „Querdenker“ betreiben unter dem Slogan „Söder muss weg“ die Auflösung des Landtags und begründen es damit, dass sich das Parlament in der Corona-Krise selbst entmachtet und damit überflüssig gemacht habe. Finden sich zwischen 14. und 27. Oktober eine Million Unterzeichner, wären die Aktivisten dem Ziel von Neuwahlen einen gewaltigen Schritt näher. In puncto Erfolgschancen herrscht parteiübergreifend Einigkeit. Bei allen schwingt aber ein kleines Quantum Ungewissheit mit.

### ### #####, ## ### ### ####### ### ############## ### ############ #### ### ###### ########, ######### ################### #### ###### ### ##### „###### ### ####“. ### #### ### ##### ###### ######### ## ### ##########, ### ###### ##### ########### ######### ### #### ########## ############ ### ################ ##### ### ### #### ## ####### ###. „### ####### #### ### ### ######## ######, #### ### ####### ######### ###### ####, ### ### ########## ##### ### ## ### ##### ######## ####### ######, ### ## ### ########### ###########“, #### ###. ### ########### ### ############## ### ### ##### ### ########## ### ############ ############### „## #### #### ################# ########“. #####, ### ##### #### ####### ########, ##### ### ############## ##############. #### ### ######-######### ##### ## ####### #### #### ########## ### ########### ######. „### ######### ### #### ######## ##### ########.“

### ########## ####### ### ### ############# ### ################, ### ### ###### ########### ################ ### ################# #### #### ### ########### ### ############ ########## ### ###### ### ########## ########## ######, #### ### ###################. ### ############## ### ############## ###### ###### ##### #############. „### #### ### ######## ###############“, #### ###. ### ################## ### #### ###### ##### ### ### ### ######-############## #### ## ###########, ### ### ######## ### ######### ########### ###### ###.

### ######### ### ########## ### ########## ### ######## #### ###### ### ############## - ## #### ############# #### ### #### ########. ### ########### ###-########### ###### ######, ### ### ############# ############# ####, ##### #### ######### ######## - ### ######## ### ### „########## ############ ### ### ###### #### ### ######### ## ### ######-#######“. ###### ##### #### ### ###### ####### ##### #######. „## ####### ### ###-###### ###### ##.“ ### ### ############ #### ##### ### ######## #,## ######### ######## #######. ###### ####### ########## #####, #### ### ### #### ##### ## ############ ###, #### ############ #### ## ### #################### ##### ########## ## ###### ######### ######. ## ####### ### ###.### ### ###.### ############## ### ##############. ##### ## ##### ### #########, #### #### ###### ###### ### ########## ###### ## ### #####-######### „### ####### ## ##########“.

### ########### ### ########## ### ############## #### ###### ## #######. #### ####### ## ### ###### ############## ##### ## ###### ### ################# #############. ### ######### ## ######### (###. #######) ###### ######### ##### ######### ### ####### ########### ### ### ##### ######## ### #######, ### ######## ### ###### ######### ###. ######## ###### #### ##### ##### #### ### ############# ########, ### ### ###-#### ### ################# ###### ##### ######## ### „#############“, „##############“ ### „##### #### ###“ ###########.

### ##### ### ####### ## ### ########### ########## ### ### ################, ### #### ######## ######### ### ######## ##### ### ###### ######. ### #### ####### #######, ### ##### ##### ####, ########### #### ### ############# ### ######## ## #### ## ####### ### ################, #### #### ## ##### ### ####### ################### ### #### #### #######. „#### ####### ##### ###### ### ####### #######“, #### ### ######### ################### ###### ########### (##### ######). ## #### #### ####### ###### ##########, #### #### ## ##### ######## ###### ######, ### ######### ######### ######. ### ######-######### ##### #### ### ######### ##########, #### ####### ######### #######. ###### ### ### ###### #### ### ##### ### ##### #########.

###### ######## ## ########

### ######## ### ############ ######-#################### ###### ###### ### ######### ####. „### ##### ############ ### #### ### ############# #############, ##### ### ############“, #### ##. #### ####### ######## ######### ##. ## ### ############# #### ###### #### ### ####### ##### ################# ## ########, ### ######## ########## ####.