Unfälle Querschnittsgelähmter stirbt nach Sturz mit E-Bike in Bach

Bregenz.Ein querschnittsgelähmter Mann ist in Österreich mit seinem E-Bike in einen Bach gestürzt und dabei ums Leben gekommen. Der 35-Jährige war in der Nacht auf Donnerstag in Hard in Vorarlberg mit dem Spezialgefährt unterwegs, als es zu dem Unfall kam, wie die Polizei berichtete. Der Österreicher war mit seinem Rad in einen kleinen Bach gefallen. Eine Schülerin entdeckte den Verunglückten aus Bregenz am Donnerstagfrüh. Der alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Anzeichen für Fremdverschulden gibt es nach Angaben der Beamten nicht. Die Polizei ordnete eine Obduktion des Leichnams an.