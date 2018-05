Mode

Rabatte und Personalkosten ziehen Modekette Adler ins Minus

Rabatte beim Verkauf der Winterkleidung zum Jahresbeginn, gestiegene Personalkosten und Vorbereitungen für das 70-jährige Bestehen haben die Modekette Adler im ersten Quartal tief in die roten Zahlen gedrückt. Das fränkische Unternehmen startet mit einem satten Minus von 17,3 Millionen Euro ins Geschäftsjahr. Im Vorjahreszeitraum lag der Verlust bei 13,2 Millionen Euro, wie Adler am Dienstag in Haibach (Landkreis Aschaffenburg) mitteilte.