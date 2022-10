Kulmbach Radfahrer nach Unfall mit Lkw schwer verletzt

Ein 31-jähriger Radfahrer ist bei einem Unfall mit einem Lastwagen in Kulmbach schwer verletzt worden. Der Mann fuhr auf einem Radweg, wie die Polizei am frühen Mittwochmorgen mitteilte. Ein 37 Jahre alter Lkw-Fahrer übersah den Radfahrer beim Fahren aus einer Werksausfahrt und erfasste ihn. Der 31-Jährige wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Laut Polizei erwartet den Lkw-Fahrer eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.

dpa