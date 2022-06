Anzeige

Von Bäumen getroffen Radfahrer stirbt bei Unwetter in Oberbayern - Fußgänger (15) schwer verletzt

Merken

Mail an die Redaktion Hagelkörner nach einem schweren Unwetter in Landkreis Freising. Bei dem Unwetter ist nach Angaben des Landratsamtes Freising ein Mensch ums Leben gekommen. −dpa

Freising, Stadt.Bei einem schweren Unwetter im Landkreis Freising ist nach Angaben der Polizei ein Radfahrer ums Leben gekommen. Ein junger Fußgänger wurde zudem schwer verletzt.

Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage mitteilte, war der 53 Jahre alte Radfahrer während des kurzen aber extrem heftigen Gewitters im Raum Moosburg mit dem Rad unterwegs, als er von einem umstürzenden Baum getroffen und tödlich verletzt wurde.







Ein Autofahrer wurde etwas weiter nördlich ebenfalls von einem Baum getroffen und schwer verletzt. Zudem erlitt laut Polizei ein 15 Jahre alter Bub schwere Verletzungen. Er war zu Fuß an der Amper unterwegs; auch er wurde von einem umstürzenden Baum getroffen. Der Jugendliche wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Nach Vermisstenmeldung: Baggersee abgesucht

Aus dem Landratsamt hieß es zudem am Abend, dass eine Person vermisst werde. Laut Polizei wurde deshalb der Aquapark Moosburg von Wasserwacht und einem Polizeihubschrauber abgesucht. Zeugen hatten dort eine Schwimmerin im Wasser gesehen. Ein offizielle Vermisstenmeldung lag bei der Polizei am späten Abend allerdings noch nicht vor.

„Informieren Sie Ihre Nachbarn...“

Wie das Landratsamt am Abend mitteilte, war der Raum Moosburg flächendeckend ohne Strom, zahlreiche Leitungen seien zerstört. Der Zugverkehr zwischen Freising und Landshut über Moosburg/Isar s . In den Bereichen Moosburg/ Isar, Oberhummel, Niederhummel, Wang, Mauern, Gammelsdorf und Kirchamper gebe es keine Stromversorgung mehr. Der Landkreis riet: „Informieren Sie auch vorsorglich ihre Nachbarn und leisten Sie bei Bedarf Hilfe. Die Feuerwehr kann bei Bedarf über die Sirenen-Auslösung - am Gerätehaus/ Rathaus - alarmiert werden. ... Reduzieren Sie Ihren Stromverbrauch über Akkus und Batterien auf das Nötigste.“

„Au, Attenkirchen, Nandlstadt, Appersdorf hat es ebenfalls schwer erwischt“, sagte Kreisbrandrat Manfred Danner, der als Örtlicher Einsatzleiter im Landkreis Freising vor Ort ist.

Dutzende Einsätze in Niederbayern

In Niederbayern seien bis zum frühen Abend ein sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Niederbayern in Straubing. Außerdem sei ein Dachfenster durch Hagel zerstört worden. Im Bereich des Polizeipräsidiums Oberbayern-Süd und im Bereich des Präsidiums Oberpfalz wurden bis zum frühen Abend keine Unwetterschäden gemeldet.

− age/dpa