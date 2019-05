Unfälle Radfahrer stirbt nach Zusammenprall Der 58-Jährige streifte einen am Straßenrand stehenden Radler und fiel auf den Kopf. Laut Polizei trug er keinen Helm.

Merken

Mail an die Redaktion Im Rettungshubschrauber wurde der Radfahrer in eine Klinik gebracht. Foto: Julian Stratenschulte/Archivbild

Röthlein.In Röthlein (Landkreis Schweinfurt) ist ein 58-Jähriger mit seinem Fahrrad gestürzt und an den Verletzungen gestorben.

Der Mann sei am Sonntag mit einem 52 Jahre alten Radfahrer zusammengestoßen und dann auf den Kopf gefallen, teilte die Polizei mit. Der 52-Jährige hatte demnach am Straßenrand gestanden und telefoniert. Laut ersten Ermittlungen fuhr der 58-Jährige mit zu geringem Abstand an dem anderen Radfahrer vorbei, berührte ihn dabei und stürzte. Er trug laut Polizei keinen Helm.

Ein Rettungshubschrauber flog den 58-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er kurz darauf starb.