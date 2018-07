Unfälle Radfahrer stößt mit Auto zusammen: Schwere Kopfverletzungen

Mail an die Redaktion Auf einem Polizeifahrzeug warnt eine Leuchtschrift vor einem Unfall. Foto: Stefan Puchner/Archiv

Hergensweiler.Ein Radfahrer ist beim Zusammenstoß mit einem Auto im Landkreis Lindau schwer am Kopf verletzt worden. Der 76 Jahre alte Mann sei auf einem parallel zur Bundesstraße 12 verlaufenden Radweg unterwegs gewesen, als er plötzlich über die Straße auf die andere Seite fuhr, wie die Polizei mitteilte. Dabei habe der Mann die Spur des Autos gekreuzt. Die 47 Jahre alte Fahrerin sei am Mittwochabend von Hergensweiler in Richtung Lindau unterwegs gewesen.