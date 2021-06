Anzeige

Unfälle Radfahrer stürzt in Ammergauer Alpen: Schwer verletzt Ein Radfahrer hat sich bei einem Sturz in den Ammergauer Alpen schwer verletzt.

Mail an die Redaktion Der Schriftzug „Unfall“ leuchtet auf einem Streifenwagen. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Grassau.Er war zuvor mit seinem Rad von der Hochplatte abgefahren, wie die Bergwacht am Freitag mitteilte. Fahrgäste einer Seilbahn entdeckten den Mann wenig später bewusstlos auf einem Forstweg. Da er auf Rufe nicht reagierte, wählten sie den Notruf. Die Bergretter brachten den 52-Jährigen nach dem Unfall am Freitagmittag zur Talstation der Seilbahn im Landkreis Traunstein. Er erlitt demnach schwere Kopfverletzungen. Ein Rettungswagen fuhr ihn in eine Klinik. Warum der Mann stürzte, war zunächst unklar.

