Unfälle Radfahrer stürzt nach Zusammenprall und stirbt In Röthlein (Landkreis Schweinfurt) ist ein 58-Jähriger mit seinem Fahrrad gestürzt und an den Verletzungen gestorben.

Mail an die Redaktion Ein Rettungshubschrauber fliegt durch die Luft. Foto: Julian Stratenschulte/Archivbild

Röthlein.Der Mann sei am Sonntag mit einem 52 Jahre alten Radfahrer zusammengestoßen und dann auf den Kopf gefallen, teilte die Polizei mit. Der 52-Jährige hatte demnach am Straßenrand gestanden und telefoniert. Laut ersten Ermittlungen fuhr der 58-Jährige mit zu geringem Abstand an dem anderen Radfahrer vorbei, berührte ihn dabei und stürzte. Er trug laut Polizei keinen Helm. Ein Rettungshubschrauber flog den 58-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er kurz darauf starb.