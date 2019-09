Verkehr Radfahrer: Sturz mit fast drei Promille vor Polizei Vor den Augen von Polizisten ist ein betrunkener Radfahrer mit fast drei Promille gestürzt und hat sich dabei am Kopf verletzt.

Mail an die Redaktion Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/Archivbild

Freilassing.Die Beamten waren nach Angaben vom Sonntag in Freilassing (Landkreis Berchtesgadener Land) unterwegs, als sie einen dumpfen Knall hörten und den 59-Jährigen sahen. Der Mann schlug mit seinem Kopf auf der Straße auf und zog sich eine Platzwunde zu. Trotzdem wollte der Radler am Samstag wieder auf den Sattel steigen und weiterfahren, wie die Beamten mitteilten. Ein Atemalkoholtest ergab fast drei Promille. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.