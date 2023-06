Coburg Radfahrer von Regionalzug erfasst und schwer verletzt

Ein Radfahrer ist in Oberfranken an einem Bahnübergang von einem Regionalzug erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wollte der 83-Jährige am Donnerstag in Coburg trotz Rotlichts und geschlossener Schranken die Gleise überqueren. Er wurde vom Zug erfasst und stürzte vom Rad auf eine angrenzende Grünfläche.

dpa